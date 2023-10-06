GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EKİM 2023 | Toksik ilişkilerden kurtulmanın tam vakti!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EKİM 2023 | Ay, Yengeç burcundaki hareketlerine devam ederken bir süredir yapmayı plandığınız ancak bir türlü yapmaya vakit ve enerji bulamadığınız şeyleri yapmanın vakti geldi. Toksik ilişkileri sonlandırmak ve yeni başlangıçlara adım atmak için bu yıl, bundan daha uygun bir vakit bulamayabilirsiniz. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Partnerinize ilgi gösterin, çünkü size karşı biraz uzak hissediyor olabilirler. Ev işlerini eşit bir şekilde paylaşın. Bekar olanlar için tekrar flört etmeyi düşünün, çünkü sizinle uyumlu birini bulabilirsiniz. İş yerinde veya okulunuzda daha fazla sosyalleşin, bu mükemmel bir eş bulma olasılıklarınızı artırabilir.

BOĞA BURCU ♉

Partnerinizle aranızda bir gerilim olabilir. Bir an önce düzeltilmezse İşlerin kontrolünü kaybedebilirsiniz. Sert sözler kullanmaktan kaçının, çünkü bu partnerinizi incitebilir ve ilişkinizi zedeleyebilir. Hayatınızı düzene koymayı düşünün ve kendiniz için doğru partneri seçin. Bekar insanlar için seyahat planları olabilir.

İKİZLER BURCU ♊

Partnerinize karşı mütevazi olun ve onlara en yüksek özeni gösterin. Onlar için sürpriz bir buluşma planlayın veya dans etme veya resim yapma gibi rahatlatıcı aktivitelere katılın. Sevdiklerinizle hararetli tartışmalardan kaçının ve zihinsel huzurunuz için aile sorunlarından uzak durun. Bekarlar bugün yeni biriyle tanışabilirler. İşleri aceleye getirmeyin; yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerleyin.

YENGEÇ BURCU ♋

Partnerinizle uzlaşın, çünkü ilişkiniz aşağı doğru gidebilir. Partnerinize bu zor zamanlarda destek vermek önemlidir. Uzun süredir düşündüğünüz tüm konuları tartışın. Partneriniz sizi anlayabilir, bu yüzden duygularınızı içinizde tutmayın. Yeni bir ilişkiye girdiyseniz, onunla ilerlemeyi düşünün.

ASLAN BURCU ♌

Eğer bir ayrılık yaşıyorsanız, üzülmeyin, çünkü aşk yakında sizi yeniden bulabilir. Arkalarındaki yanlış anlamaları çözmeye çalışmak yerine sorunları görmezden gelmekten vazgeçin. Bu yüzden partnerinizin yerine kendinizi koyun ve onları anlayın. Aşıklar, monoton hayatlarına biraz ara vermeliler ve maceralı bir gezi planlamalılar.

BAŞAK BURCU ♍

Üçüncü bir kişi aşk hayatınıza girmeye çalışabilir ve bu ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. İşaretlere dikkat edin ve bu durumda partnerinize güvenin. Kötü bir flört yaşayanlar şu anda bekar kalmayı düşünmelidir. Bugün evlenmiş insanlar harika haberler bekleyebilirler. Çok fazla düşünmeyin, çünkü sizi ve partnerinizin mutluluğunu bozabilir.

TERAZİ BURCU ♎

Bugün romantizm sizin için var, çünkü partneriniz romantik bir etkinlik için plan yapmış olabilir. Kaliteli zaman geçirmek için favori filminizi izleyin, onunla oyunlar oynayın ve sevgiyle şımartın. Sosyalleşirken bekarlar için bir araya gelme fırsatı olabilir, iletişim yeteneklerinizle etkileyin. Ancak durmanız gereken yeri bilmek önemlidir.

AKREP BURCU ♏

Büyük bir tartışmanın ardından kendinize ve partnerinize alan tanıyın. Duygularınızı sakin bir zihinle ifade edin, onları suçlu hissettirmeyin. Eğer partnerinizle yeni bir eve taşındıysanız, bu onların yükünü hafifletecektir. İşleri hallederken kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bağlı insanlar ilişkilerini daha fazla çaba harcayarak inşa etmelidirler.

YAY BURCU ♐

Partneriniz sizi profesyonel ve kişisel yaşam sorunlarınızın hepsinde destekleyecektir. Duygularınızı onların önünde ifade etmenize izin verin. Partnerinizin varlığını değerli bulun ve ne kadar minnettar olduğunuzu söyleyin. Onlar için düşünceli bir şey yapın; bu onların gönlünü yapacaktır. Bekarlar bir yolculuk düşünmelidir, çünkü yolculukları onlar için arkadaş olabilecek birini bulmada faydalı olabilir.

OĞLAK BURCU ♑

Tüm aile sorunlarını partnerinizin tavsiyesini alarak çözün. Fikirler arasında bazı çatışmalar olabilir, ancak onların tavsiyesi size faydalı olacaktır. Uzun süredir bağlı olanlar için kıskançlık, güven sorunları yaratabilir. İlişkinizi kurtarmak için partnerinizle tüm karmaşıklıkları tartışın. Bekarlar ise yeni ilişkilere başlamaktan çekinmemeliler.

KOVA BURCU ♒

İş taahhütleriniz sizi seyahatlere götüreceği için partnerinizi yanınıza almayı düşünün. Son zamanlarda iş stresi nedeniyle ilişkinizde biraz uzak hissettiyseniz, bu sizi bir araya getirecektir. Partnerinizle anlamlı konuları başlatmalı, gelecekteki hedeflerinizi ve onunla istediğiniz yaşamı tartışmalısınız. Bekarlar tarih seçerken dikkatli olmalılar, aksi takdirde bir çıkmaza girebilirler.

BALIK BURCU♓

Bazı insanlar için evlilik fırsatları var. Bir arkadaş arayanlar, bugün olumlu haberler alabilirler. Aşıklar, yakınlıklarını yeniden canlandırmak için birbirlerine özel zaman ayırmalıdır. Partnerinize karşı küskünlük beslemeyin; çözülmeyen tartışmalar varsa hemen açıklığa kavuşturun ki gelecekteki kavgaları önleyebilesiniz. Küskünlükler arkadaşlığınızı potansiyel olarak bozabilir.