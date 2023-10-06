BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Her hafta Salı ve Cuma günleri resmi internet sitesinden yayımlanarak vatandaşlara duyurulan BİM'in indirimli ürünleri, bu hafta da raflardaki yerini aldı. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere mutfak ürünlerinden tekstile onlarca üründe indirimlere giden zincir marketler kuruluşunda 6 Ekim Cuma günü indirime girecek aktüel ürünleri sizler için derledik.