BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?

6 Ekim 2023 BEYKOZ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 6 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beykoz 6 Ekim Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜMÜŞSUYU MAH, MERKEZ MAH, ORTAÇEŞME MAH, TOKATKÖY MAH, YALIKÖY MAH, ÇAMLIBAHÇE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2023 tarihinde saat 01:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.