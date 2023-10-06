Haberler Haberler AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)

AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)

Avcılar'da 6 Ekim Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Avcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 6 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 17:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 18:01
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)

6 EKİM AVCILAR SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 6 Ekim2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Avcılar 6 Ekim Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

AVCILAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CİHANGİR MAH

AÇIKLAMA: İİÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/10/2023 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE!
İL OLMAYA ADAY İLÇELER HANGİLERİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... 17:13
Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... 16:55
Montella'nın yardımcıları belli oldu! Montella'nın yardımcıları belli oldu! 16:49
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 16:09
Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i 15:55
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 15:44
Daha Eski
Pogba'yı yıkan haber! Pogba'yı yıkan haber! 15:36
Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' 15:27
Cimbom devleri solladı! İşte o liste Cimbom devleri solladı! İşte o liste 14:58
Adana Demirspor Trabzonspor maçı bilgiler! Adana Demirspor Trabzonspor maçı bilgiler! 14:30
Halil Umut Meler'e Arabistan'da görev! Halil Umut Meler'e Arabistan'da görev! 14:22
A.Demirspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler A.Demirspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler 14:11