Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 6 Ekim Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI - 6 Ekim Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

6 EKİM CUMA altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 6 Ekim altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 07:01
ALTIN FİYATLARI CANLI - 6 Ekim Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Ekim Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

6 Ekim Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.615,84

Gram altın satış: 1.616,03

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.719,00

Çeyrek altın satış: 2.766,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.455,00

Yarım altın satış: 5.531,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.877,00

Tam altın satış: 11.029,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.121,00

Cumhuriyet altını satış: 11.289,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.195,00

Ata altın satış: 11.349,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu GÜNCEL PUAN DURUMU 2023 || Fenerbahçe puanı kaç, kaçıncı sırada yer alıyor?
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? (2023)
EMEKLİ ZAMMINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
KUMPİR BÖREĞİ TARİFİ | Kumpir böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yola devam Yola devam 01:45
Slovakya kralı Slovakya kralı 01:43
İlk suçlu geldi İlk suçlu geldi 01:43
Rakip Milano Rakip Milano 01:41
Bir başkadır Bir başkadır 01:40
Djiku milli takımda Djiku milli takımda 01:39
Daha Eski
3 puanı hak ettik 3 puanı hak ettik 01:38
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) 01:20
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 01:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 01:20
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 01:20
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 01:20