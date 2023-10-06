💰1 DOLAR KAÇ TL? | 6 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Ekim Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,62 (Alış) - 27,63 (Satış)

EURO: 29,14 (Alış) - 29,15 (Satış)

STERLİN: 33,62 (Alış) - 33,79 (Satış)

1 DOLAR = 27, 63 TL

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👉6 Ekim Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.618,55

Gram altın satış: 1.618,83

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.729,00

Çeyrek altın satış: 2.760,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.474,00

Yarım altın satış: 5.521,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.914,00

Tam altın satış: 11.008,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.146,00

Cumhuriyet altını satış: 11.314,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.233,00

Ata altın satış: 11.328,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Cuma günü saat 14.18 itibarıyla alınmıştır.