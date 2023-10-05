KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU EKRANI | SGK personel alımı tercih tarihleri, şartları, kontenjanlar

KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU EKRANI | Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023/6 tercih kılavuzu ile alım yapacak olan SGK için araştırmalar hız kazandı. Bakanlıkta çalışmak isteyen kişiler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercih yaparak başvuruda bulunabilecek. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tercih tarihleri, şartları, açılan kontenjanlar ve personel alımı kadro dağılımı nedir? İşte detaylar...

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SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yapan büro personeli, destek personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SGK PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1392 sözleşmeli personel alınacak. Personelin branş dağılımı ise şöyle:

Büro Personeli: 1.231

Destek Personeli: 130

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 27

Teknisyen: 4