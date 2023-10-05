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EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Ne zaman, hangi tarihte, kaç TL?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için nefesler tutuldu. 29 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere ikramiye verileceği iddialarının ardından bu yıl 3. kez ikramiye almanın hayalini kuran emekliler, arama motorlarında 'Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Ne zaman, hangi tarihte, kaç TL ikramiye verilecek?' sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:31
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Ne zaman, hangi tarihte, kaç TL?

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu sene Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 3. ikramiyenin müjdesi verildi. Orta Vadeli Program'ın başarıyla devam etmesi enflasyonu düşürüp vatandaşları ve esnafı rahatlatırken emekliye yeni ikramiyenin detayları araştırılıyor. Peki Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Ne zaman, hangi tarihte, kaç TL ikramiye verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİLERE 29 EKİM'DE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşında iyileştirme yapılacağını duyurmuştu. Meclisin açılması ile birlikte bu konuda bir hareketlilik bekleniyor. Son günlerde ise tüm emeklilere 'ikramiye' verilmesi de gündeme geldi. Cumhuriyetin 100. yılında 5 bin lira tutarında olacağı belirtilen bu ödemenin 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' adı altında bir seferlik verilmesinin planlandığı öğrenildi. Ödemenin detaylarıyla ilgili henüz ilgili bakanlıklardan bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Emeklilere verilmesi beklenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin, Ekim ya da Kasım ayında, emekli maaşı ile birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 21 - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı için emekli ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihleri arasında, 28 Haziran - 1 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı için ise ikramiyeler 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı iddia edilmişti. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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