Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, nevresim takımından ütü masasına, ankastre setten çamaşır kurutmalığına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:31
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Her hafta Salı ve Cuma günleri resmi internet sitesinden yayımlanarak vatandaşlara duyurulan BİM'in indirimli ürünleri, bu hafta da raflardaki yerini aldı. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere mutfak ürünlerinden tekstile onlarca üründe indirimlere giden zincir marketler kuruluşunda 6 Ekim Cuma günü indirime girecek aktüel ürünleri sizler için derledik.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta içi: 09:00-21:00
Hafta sonu: 09:00-21:00

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

Dini bayramların ilk günü BİM marketleri kapalıdır. Ancak, diğer bayram günleri ve resmi tatillerde BİM marketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir.

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