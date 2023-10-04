Haberler Haberler TV 8,5 CANLI İZLE | TV8,5 frekans bilgileri ne? Yayın akışı (TV 8,5 canlı izle)

TV 8,5 CANLI İZLE | TV8,5 frekans bilgileri ne? Yayın akışı (TV 8,5 canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları merak ediliyor. TV 8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:10
TV 8,5 CANLI İZLE | TV8,5 frekans bilgileri ne? Yayın akışı (TV 8,5 canlı izle)

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

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