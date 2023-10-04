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BALLI MAHMUDİYE - Ballı Mahmudiye yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları nedir?

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ballı Mahmudiye, lezzetiyle tadan herkesin beğenisini kazanıyor. Çeşitli malzemeleri ve yapılışı ile evinde yapmak isteyenler için Ballı Mahmudiye tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:49 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
BALLI MAHMUDİYE - Ballı Mahmudiye yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları nedir?

BALLI MAHMUDİYE TARİFİ | Osmanlı mutfağının klasik tarzını yansıtan ve farklı tatların birleşerek ortaya çıkardığı lezzetin tadını unutmak imkansız. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından Ballı Mahmudiye, tavuk kullanılarak yapılan bir yemektir. Ballı Mahmudiye'nin püf noktası, yapılığı ve tarifi merak konusu oldu. Peki, Ballı Mahmudiye nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BALLI MAHMUDİYE NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 500 gr kemikli tavuk but
  • 500 gr tavuk göğüs eti
  • 1 orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 100 gr kuru kayısı
  • 100 gr badem
  • 50 gr kuru üzüm
  • Yarım çay bardağı (70 ml) zeytinyağı
  • 1 limon
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Tuz
  • Yarım litre tavuk suyu
  • 4-5 dal dereotu veya maydanoz

Yapılışı:

Tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayın. Haşladığınız suyu ayırın. Yağı geniş bir tencereye alın. Haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartın. Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, Birkaç dakika daha kavurun. Bademleri 10 dakika ılık suda beklettikten sonra kabuklarını soyun ve tencereye ekleyin. Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN

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