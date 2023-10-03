Haberler Haberler HAMSİKOLİ TARİFİ | Hamsikoli nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

HAMSİKOLİ TARİFİ | Hamsikoli nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

Hamsikoli, hapsi koli olarak da bilinen bir çeşit sebzeli ve hamsili ekmektir. Karadeniz mutfağına özgü bu lezzet, hem damak tadına hem de besleyiciliği ile sağlığa hitap ettiğinden sofralarda sıklıkla kendisine yer bulmaktadır. Peki hamsikoli nasıl yapılır? İşte hamsikoli tarifi, ypılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:10
HAMSİKOLİ TARİFİ | Hamsikoli nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

HAMSİKOLİ TARİFİ | Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yer alan hamsikoli, damak çatlatan lezzetiyle diğer bölgelerde de sofralarda kendisine yer bulmuştur. Peki hamsikoli nasıl yapılır? İşte hamsikoli tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

  • 500 gram kılçıkları ayıklanıp yıkanmış hamsi
  • 1 demet pazı
  • 3-4 sap pırasa
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet dereotu
  • 1 adet büyük baş kuru soğan
  • 6-7 tane taze soğan
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • 3 su bardağı mısır unu
  • Sıcak su

Malzemeleri:

  • Sebzelerin hepsi yıkanarak, ince ince kıyılır.
  • Bir kapta karıştırılarak üzerine ayıklanmış hamsileri eklenir.
  • Tuz, karabiber, mısır unu, yağ ve sıcak su eklenerek, ekmek hamurundan biraz daha gevşek bir hamur yoğurulur.
  • Tepsi tereyağıyla yağlanarak, içerisine dökülür.
  • Üzerini düzlenerek 170 derecede ısıtılmış fırında, 1 saat kadar üzeri kızarana kadar pişirilir.
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