HAMSİKOLİ TARİFİ | Hamsikoli nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

HAMSİKOLİ TARİFİ | Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yer alan hamsikoli, damak çatlatan lezzetiyle diğer bölgelerde de sofralarda kendisine yer bulmuştur. Peki hamsikoli nasıl yapılır? İşte hamsikoli tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

500 gram kılçıkları ayıklanıp yıkanmış hamsi

1 demet pazı

3-4 sap pırasa

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 adet büyük baş kuru soğan

6-7 tane taze soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

3 su bardağı mısır unu

Sıcak su

Malzemeleri: