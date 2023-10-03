BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,96 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 52,6 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 3 Ekim 2023 Salı günü yüzde 23,31 olarak ölçüldü.

💦29 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

29 Eylül Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,41 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %52,6

🚿 Darlık Barajı: %37,17

🚿 Elmalı Barajı: %15,31

🚿 Terkos Barajı: %11,17

🚿 Alibey Barajı: %17,13

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,4

🚿 Sazlıdere Barajı: %9,06

🚿 Istrancalar Barajı: %19,32

🚿 Kazandere Barajı: %5,36

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,96