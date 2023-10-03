ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (3 Ekim 2023)

3 EKİM 2023 ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 3 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 3 Ekim Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH., ATATÜRK MAH., BAKLALI MAH, BALABAN MAH, BOLLUCA MAH., BOYALIK MAH, DURUSU MAH, FATİH MAH., HACIMAŞLI MAH, HARAÇÇI MAH., HİCRET MAH., KARABURUN MAH, KARLIBAYIR MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH., NENEHATUN MAH., SAZLIBOSNA MAH., TAYAKADIN MAH, TAŞOLUK MAH., TERKOS MAH., YAVUZ SELİM MAH., YENİKÖY MAH, YUNUS EMRE MAH., ÇİLİNGİR MAH., İMRAHOR MAH., İSLAMBEY MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.