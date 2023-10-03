Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 3 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 3 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 3 Ekim Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 3 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ekim Salı 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 27,50 (Alış) - 27,50 (Satış)

EURO: 28,86 (Alış) - 29,87 (Satış)

STERLİN: 33,15 (Alış) - 33,32 (Satış)

1 DOLAR = 27, 50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉3 Ekim Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.614,95

Gram altın satış: 1.615,25

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.706,00

Çeyrek altın satış: 2.741,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.429,00

Yarım altın satış: 5.483,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.825,00

Tam altın satış: 10.932,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.069,00

Cumhuriyet altını satış: 11.236,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.109,00

Ata altın satış: 11.217,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ekim Salı günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.

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