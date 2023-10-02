Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANI 2 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 2 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

2 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajın seviyesi düşük seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi merak ediliyor ve sıkça aratılıyor? İşte 2 Ekim 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 08:01
BARAJ DOLULUK ORANI 2 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,11 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 53,07 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 2 Ekim 2023 Pazartesi günü yüzde 22,74 olarak ölçüldü.

💦2 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

2 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,74 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ ALARMI ⚡Valilik, AFAD, AKOM uyardı Devamını Oku BUNU DA OKU
  • Darlık Barajı: %37,5
  • Elmalı Barajı: %15,81
  • Terkos Barajı: %11,29
  • Alibey Barajı: %17,19
  • Büyükçekmece Barajı: %4,51
  • Sazlıdere Barajı: %9,24
  • Istrancalar Barajı: %19
  • Kazandere Barajı: %5,21
  • Pabuçdere Barajı: %3,11

1 EKİM'DE BARAJ DOLULUK ORANLARI NASILDI?

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
Buruk raporu yönetime iletti! O yıldızlar için 'Kalsın' dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" 07:36
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:12
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:09
A.Çakar'dan o karara flaş yorum! A.Çakar'dan o karara flaş yorum! 23:50
Daha Eski
Kayseri, Şehir’e hazır Kayseri, Şehir’e hazır 23:43
Akrepler’in Buksa’sı var Akrepler’in Buksa’sı var 23:40
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri 23:39
İştahlı ve coşkuluyuz İştahlı ve coşkuluyuz 23:33
Fred tam bir elmas Fred tam bir elmas 23:29
Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı 23:05