Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 08:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 08:01
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,44 (Alış) - 27,50 (Satış)

EURO: 29,02 (Alış) - 29,14 (Satış)

STERLİN: 33,36 (Alış) - 33,52 (Satış)

1 DOLAR = 27,50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.628,13

Gram altın satış: 1.628,44

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.721,00

Çeyrek altın satış: 2.766,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.459,00

Yarım altın satış: 5.532,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.885,00

Tam altın satış: 11.018,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.122,00

Cumhuriyet altını satış: 11.290,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.169,00

Ata altın satış: 11.309,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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