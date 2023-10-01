BARAJ DOLULUK ORANI (1 EKİM 2023) | İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 53,61 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Ekim 2023 Cumartesi günü yüzde 22,7 olarak ölçüldü.

💦1 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Ekim Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,72 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Darlık Barajı: %37,87

🚿 Elmalı Barajı: %16,19

🚿 Terkos Barajı: %11,65

🚿 Alibey Barajı: %17,29

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,51

🚿 Sazlıdere Barajı: %9,5

🚿 Istrancalar Barajı: %18,65

🚿 Kazandere Barajı: %5,14

🚿 Pabuçdere Barajı: %3