Haberler Haberler SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)

SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)

Sarıyer'de 30 Eylül Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sarıyer su kesintisi olan mahalleleri ve 30 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)

30 EYLÜL 2023 SARIYER SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıyer'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 30 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sarıyer 30 Eylül Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BALTALİMANI MAH, FATİH SULTAN MEHMET MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 30/09/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 30/09/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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