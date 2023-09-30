Haberler Haberler BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları

BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği bekçilik sınavı, 30 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar, baraj puanını ve taban puanları merak ediyor. Peki bekçilik sınavında baraj puan var mı? İşte 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları

BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | Bekçi olmak isteyen, ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav için baraj puanlarını hesaplamaya başladı. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlıktan ve 100 sorudan oluşan sınav hakkında sorgulanan 'ekçilik sınavında baraj puan var mı?' sorusunu sizler için derledik. İşte 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları ve detaylar...

2023 BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN VAR MI?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı 100 soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI TABAN PUANLARI

Bekçilik yazılı sınavında taban puan 50'dir. Bunun dışında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavları da yapılacak olup belirli taban puanlar söz konusu değildir.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA Devamını Oku BUNU DA OKU
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncu imzayı atıyor! Tam 30 milyon Euro...
Stockholm'de skandal! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar... Türkiye'den sert tepki
Milli arada uzatacaklar! İşte maaş beklentileri
Transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap G.Saray'la anlaş"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI 2023
EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! 12:40
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? 12:39
Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı 12:36
Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? 12:35
West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? 12:30
Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? 12:26
Daha Eski
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? 12:20
Stratejisini belirledi! Kasım ayında... Stratejisini belirledi! Kasım ayında... 12:13
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 12:01
Everton - Luton Town maçı saat kaçta? Everton - Luton Town maçı saat kaçta? 11:52
Avrupa devinin Kerem pişmanlığı Avrupa devinin Kerem pişmanlığı 11:50
Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? 11:49