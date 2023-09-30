BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları

BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | Bekçi olmak isteyen, ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav için baraj puanlarını hesaplamaya başladı. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlıktan ve 100 sorudan oluşan sınav hakkında sorgulanan 'ekçilik sınavında baraj puan var mı?' sorusunu sizler için derledik. İşte 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları ve detaylar...

2023 BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN VAR MI?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı 100 soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI TABAN PUANLARI

Bekçilik yazılı sınavında taban puan 50'dir. Bunun dışında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavları da yapılacak olup belirli taban puanlar söz konusu değildir.