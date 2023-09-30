BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN? | Bekçi olmak isteyen, ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav etabını da tamamladı. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlıktan ve 100 sorudan oluşan sınav hakkında sorgulanan '2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023/2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de düzenlenecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı. Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI TABAN PUANLARI

Bekçilik yazılı sınavında taban puan 50'dir. Bunun dışında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavları da yapılacak olup belirli taban puanlar söz konusu değildir.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?