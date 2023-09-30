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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği bekçilik sınavı, 30 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN? | Bekçi olmak isteyen, ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav etabını da tamamladı. Genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlıktan ve 100 sorudan oluşan sınav hakkında sorgulanan '2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023/2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de düzenlenecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı. Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI TABAN PUANLARI

Bekçilik yazılı sınavında taban puan 50'dir. Bunun dışında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavları da yapılacak olup belirli taban puanlar söz konusu değildir.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
  • Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
  • Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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