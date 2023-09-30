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ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)

Arnavutköy'de 30 Eylül Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Arnavutköy su kesintisi olan mahalleleri ve 30 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)

30 EYLÜL 2023 ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 30 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 30 Eylül Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BOLLUCA MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 30/09/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 30/09/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ İLÇELERE GÖRE SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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