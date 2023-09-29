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İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI (29 EYLÜL 2023) | İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

29 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Yalnızca Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 2,81 oldu. İşte 29 Eylül 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 07:46
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI (29 EYLÜL 2023) | İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,81 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 54,68 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 29 Eylül 2023 Cuma günü yüzde 22,41 olarak ölçüldü.

💦29 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

29 Eylül Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,41 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

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🚿 Ömerli Barajı: %54,68

🚿 Darlık Barajı: %38,6

🚿 Elmalı Barajı: %16,35

🚿 Terkos Barajı: %12,12

🚿 Alibey Barajı: %17,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,83

🚿 Sazlıdere Barajı: %9,88

🚿 Istrancalar Barajı: %17,77

🚿 Kazandere Barajı: %4,8

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,81

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