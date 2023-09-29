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CUMA HUTBESİ DİYANET | 29 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Eylül 2023 Cuma hutbesini yayımladı. Cuma namazı için camilere gidecek olan müminlere okunacak hutbe merak ediliyordu. Arama motorlarından Cuma hutbesinin konusu araştırıyor. Peki, 29 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 07:22
CUMA HUTBESİ DİYANET | 29 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne?

CUMA HUTBESİ KONUSU - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 28 Eylül Cuma tarihli hutbesi resmi internet sitesinden yayınlanarak erişime açıldı. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, arama motorlarında "Cuma hutbesinin konusu ne?" ve "28 Eylül Cuma hutbesi konusu" gibi cümleleri araştırıyor. Peki, 28 Eylül Cuma hutbesinin konusu ne? İşte "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" başlığıyla yayımlanan Cuma hutbesinin detayları...

PEYGAMBERİMİZ, İMAN VE İSTİKAMET

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün sahâbe-i kirâmdan biri, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle buyurdu: قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ "Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol."

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi, erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenâb-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, yürüyeceğimiz dosdoğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol, Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir.

Değerli Müslümanlar!

İman, Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman, insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırât-ı müstakîme iletir. İman, insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır.

İmanın gereği istikamettir, yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet, insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve Resûlünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmasıdır.

Kıymetli Müminler!

İstikamet, imanımıza, ibadetlerimize, ahlakımıza, hâsılı hayatımızın her ânına ve her alanına yansıdığı müddetçe gerçek anlamına kavuşur

İmanda istikamet, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Tevhid ve vahdeti kuşanmaktır. فَاسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetine içtenlikle bağlanmaktır.

İbadette istikamet, ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifelerimize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has kılmak; her türlü riya ve gösterişten arındırmaktır.

Aziz Müslümanlar!

Ahlakta istikamet ise, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyuran Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in örnek ahlakını rehber edinmektir. Ülfet ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti aile hayatımıza hâkim kılmaktır. Yalan ve hileye, zulüm ve haksızlığa asla tevessül etmemektir. Kul ve kamu hakkını ihlal eden davranışlardan kaçınmaktır. Elimizden, dilimizden, evimizden, işimizden, hâsılı hayatımızın her alanından haram ve günah olan her şeyi uzak tutmaktır.

Değerli Müminler!

Bizler, imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dürüstlüğü Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'den öğrendik. Sevgi ve saygıyı, hürmet ve muhabbeti, bir arada kardeşçe yaşama kültürünü ondan öğrendik. Anne ve babaya itaat etmeyi, eşimize sadakat göstermeyi, çocuklarımıza merhametle muamele etmeyi, komşumuzun hakkını gözetmeyi bize o öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendi tüm insanlık. Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere. Ne mutlu, sırât-ı müstakîme engel olan kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara. Hutbemi Rabbimizin istikamet sahibi müminleri müjdelediği şu ayet-i kerime ile bitiriyorum: "Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar asla üzülmeyeceklerdir."

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