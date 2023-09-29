BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EYLÜL 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EYLÜL 2023 | Her hafta Salı ve Cuma günleri resmi internet sitesinden yayımlanarak vatandaşlara duyurulan BİM'in indirimli ürünleri, bu hafta da raflardaki yerini aldı. 29 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere mutfak ürünlerinden oyuncaklara, araç içi aksesuarlardan küçük ev aletlerine onlarca üründe indirimlere giden zincir marketler kuruluşunda 29 Eylül 2023 Cuma günü indirime girecek aktüel ürünleri sizler için derledik.

BU CUMA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta içi: 09:00-21:00

Hafta sonu: 09:00-21:00

Dini bayramların ilk günü BİM marketleri kapalıdır. Ancak, diğer bayram günleri ve resmi tatillerde BİM marketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir.