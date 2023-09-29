BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)

28 EYLÜL 2023 BEYKOZ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 29 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beykoz 29 Eylül Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYKOZ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KAYNARCA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 28/09/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/09/2023 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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