BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Haziran ayında alınan ön başvuruların ardından ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav için araştırmaya koyuldu. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, adayların merak ettiği sorulara yanıt verilirken arama motorlarında sorgulanan '2023 1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?' konularını ve Bekçilik Yazılı Sınav Giriş Belgesi'ni haberimizde derledik.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Ankara'da yapılacak sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden görüntüleyebilecek.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KONULARI

GENEL YETENEK

Sözel (Türkçe)

Sayısal (Matematik)

GENEL KÜLTÜR

Tarih

Coğrafya

Anayasa Bilgisi

Demokrasi ve İnsan Hakları

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel

Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?