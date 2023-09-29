Haberler Haberler ALES ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM ALES son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - ALES Çıkmış Sorular PDF İNDİR 2023

ALES ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM ALES son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - ALES Çıkmış Sorular PDF İNDİR 2023

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği ALES başvuruları başladı. ÖSYM'nin resmi sayfasında sınav tarihi 16 Nisan 2023 olarak duyurulurken adaylar, geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözerek başarısını ölçmek istiyor. Yine ÖSYM tarafından sınavların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlanırken ÖSYM ALES son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri konusunu haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:11
ALES ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM ALES son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - ALES Çıkmış Sorular PDF İNDİR 2023

ALES ÇIKMIŞ SORULAR 2023 | ÖSYM tarafından 2018 yılından beri her yıl 3 kez yapılan ALES için geri sayım devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felkaeti nedeniyle sınav başvurularının ertelenmesi ihtimalleri konuşulurken akademik kariyer planlayan öğrencilerin beklediği açıklama ÖSYM yetkililerinden geldi. 22 Şubat'ta başlayan ALES başvurularının 1 Mart'ta sona ereceğini bildiren ÖSYM, sınav tarihini ise 16 Nisan olarak duyurdu. İşte ÖSYM ALES son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri...

ÖSYM ALES SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORU VE PDF ÇÖZÜMLERİ

2021 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉2021 ALES/1 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2021 ALES/2 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2021 ALES/3 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

2020 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉2020 ALES/1 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2020 ALES/2 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

2019 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉2019 ALES/1 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2019 ALES/2 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2019 AALES/3 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

2018 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2018 ALES/2 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2018 ALES/3 TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

2017 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉2017 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

👉2017 ALES SONBAHAR DÖNEMİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI👈

ÖSYM 2023-ALES1 NE ZAMAN?

📌ALES/1 SINAV TARİHİ : 16 Nisan 2023

📌ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 22 Şubat – 1 Mart 2023 (Ücret ödeme için son gün, 2 Mart 2023)

📌SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

📌SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

📌ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 10 Mart 2023

📌GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Buna göre ÖSYM, 2023 Ales 1 ücretini 185 TL olarak belirlemiştir.

2023-ALES/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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