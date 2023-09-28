YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA - İstanbul'da yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR VAR MI SON DAKİKA - İstanbul'da gerçekleşen yoğun yağış sonrası merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "İstanbul'da yarın okul var mı?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da okul var mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKUL VAR MI?

28 Eylül Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ansızın bastıran sağanak yağış, sokakları ve caddeleri sular altında bıraktı.

Kentin birçok bölgesinde su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde su seviyeleri araçların tekerleklerine kadar yükseldi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Ancak 29 Eylül Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama gelmedi. Eğitimin cuma günü devam etmesi bekleniyor.