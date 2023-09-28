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UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI - Uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar, başvuru tarihleri ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN? - Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular, 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:21
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI - Uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar, başvuru tarihleri ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN? - Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular, 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak.

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak. Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

5'er seçenekli 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi 150 dakika olacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

👉UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI - TIKLA

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

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