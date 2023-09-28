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KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)

Kartal'da 28 Eylül Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kartal su kesintisi olan mahalleleri ve 28 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 15:00
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)

28 EYLÜL 2023 KARTAL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 28 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 28 Eylül Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KARTAL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CUMHURİYET MAH, GÜMÜŞPINAR MAH, HÜRRİYET MAH, UĞUR MUMCU MAH, YAKACIK YENİ MAH, YAKACIK ÇARŞI MAH

AÇIKLAMA: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/09/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ İLÇELERE GÖRE SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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