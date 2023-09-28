Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

28 Eylül Perşembe İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 28 Eylül 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 07:51 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:11
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 28 Eylül 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.25

Güneşin doğuşu:👉 06.50

Öğle vakti:👉 13.00

İkindi vakti:👉 16.20

Akşam vakti:👉 19.00

Yatsı vakti:👉 20.19

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın 2 yıldızına şok sözler! "Yürüyerek oynuyorlar"
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
Icardi-Kerem penaltısında F.Bahçe detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
28 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 28 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi
Altın fiyatları canlı kur takibi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12
Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! 00:12
Daha Eski
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 00:12
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... 00:12
F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda 00:12
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 00:12
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:11
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:10