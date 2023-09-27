SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Deprem merkez üssü neresi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre Malatya'da tedirgin eden deprem meydana geldi. Vatandaşlara arama motoları ve sosyal medyada deprem ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte son dakika deprem haberleri, 27 Eylül deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

27 EYLÜL MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde paylaşılan verilere göre Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Malatya Pütürge olarak bildirildi. Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile sorgulanmaya başlandı. Derinliği 13.31 km olarak ölçüldü. Saat 08:32'de yaşanan depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olarak açıklandı. 3,7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 13,31 olarak ölçüldü. Son olarak yaşanan deprem ise 19:36'da 2,2 şiddetinde ölçüldü ve merkez üssü Doğanşehir olarak belirtildi.