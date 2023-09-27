Haberler Haberler ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN | Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor! (27 Eylül 2023 hava durumu)

ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN | Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor! (27 Eylül 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Çarşamba günü ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Marmara ve Ege'de etkili olacak fırtınanın yanı sıra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydeden uzmanlar, dıları çıkacak vatandaşları uyardı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 27 Eylül 2023 illere göre hava durumu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 08:20
ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN | Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor! (27 Eylül 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 2023 tarihli hava durumu raporunda, Marmara'nın kuzeyi ile Ege Bölgesi'nde yerel ve sağanak yağışlar ile fırtınanın etkili olacağını kaydetti. Hızının saatte 60 km'ye kadar çıkması beklenen rüzgarla birlikte çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olası kazalara karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji uzmanlarının hazırladığı rapora göre, 27 Eylül 2023 illere göre hava durumunu sizler için derledik.

27 EYLÜL 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. En yüksek sıcaklığın 27 derece olması beklenen megakentte, hissedilen sıcaklık ise öğle saatlerinde 28 dereceye ulaşacak. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan uzmanlar, rüzgarın hızının saatte 55 km'ye kadar çıkacağını kaydederken gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen İstanbul'da yağışlar, Pazar gününe kadar etkisini koruyacak.

27 EYLÜL 2023 ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 27 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en yüksek öğle saatlerinde 28 derece olarak ölçülmesi beklenirken sabah ve gece saatlerinde ise 22 derece olması bekleniyor. Başkentte maksimum 21 km hıza ulaşacağı kaydedilen rüzgarın yanı sıra yarından itibaren yerel olarak başlayacak olan yağışlar, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

27 EYLÜL 2023 İZMİR HAVA DURUMU

İzmirliler güne sıcak bahar güneşi ile başlayacak. Hissedilen sıcaklığın 31 dereceye kadar yükselmesi beklenen kentte sıcaklıklar bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecekken Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkili olacağı kaydedilen yağışlar İzmir'i de vuracak. Hafta sonuna kadar kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

27 EYLÜL 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

🌦EDİRNE °C, 30°C

🌦İSTANBUL °C, 27°C

🌦KIRKLARELİ °C, 27°C

🌦SAKARYA °C, 28°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

🌂A.KARAHİSAR °C, 29°C

🌂DENİZLİ °C, 31°C

🌂İZMİR °C, 29°C

🌂MUĞLA °C, 30°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

☁ADANA °C, 32°C

☁ANTALYA °C, 29°C

☁HATAY °C, 30°C

☁MERSİN °C, 31°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

⛅ANKARA °C, 28°C

⛅ESKİŞEHİR °C, 29°C

⛅KONYA °C, 30°C

⛅SİVAS °C, 29°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌥BOLU °C, 28°C

🌥KASTAMONU °C, 28°C

🌥SİNOP °C, 25°C

🌥ZONGULDAK °C, 23°C

🌥AMASYA °C, 28°C

🌥SAMSUN °C, 25°C

🌥TOKAT °C, 28°C

🌥TRABZON °C, 24°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

🌝ERZURUM °C, 25°C

🌝KARS °C, 21°C

🌝MALATYA °C, 32°C

🌝VAN °C, 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

🌞DİYARBAKIR °C, 35°C

🌞GAZİANTEP °C, 34°C

🌞SİİRT °C, 34°C

🌞ŞANLIURFA °C, 36°C

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