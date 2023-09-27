Haberler Haberler GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2023 | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2023 | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu

Bugün Ay, Balık burcunda ilerlemeye devam ederken burçların başına neler geleceği merak ediliyor. Uzun süredir tamamlanmayan bir işiniz, istemediğiniz bir şekilde sonuçlanabilir. Miras, ilişki ya iş hayatıyla ilgili olabilecek bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. Aksi halde sonuçları sizi üzecek. Peki bugün gezegenler bize ne söylüyor? 27 Eylül 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 07:54 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 08:00
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2023 | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2023 | Bugün Balık burcunda hareketlerine devam eden Ay, karşınıza yeni fırsatlar çıkması için yol açacak. Hemen bir şeylerin değişmesini beklemek yerine güzel olanın sizi bulması için evrene biraz zaman tanımalısınız. Acele kararlar vermeniz halinde işlerinizin yolunda gitmemesi sebebiyle kimseyi suçlamamalısınız. Bazen sadece beklemek gerekir. Ve en doğru taşların siz beklerken bir anda yerine oturduğunu görürsünüz. İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün herkesin size karşı olabileceği izlenimini içselleştirip etrafınıza karşı yoğun bir öfke duyabilirsiniz. Ters giden durumlarla başa çıkmak için günlük rutininizin biraz dışına çıkmalısınız. Bir arkadaşınızla kahve içmek, yapmanız gereken bir işi aksatsa bile size iyi gelecektir. Böylece daha geç ama istediğiniz gibi sonuçlandırdığınız işinizi halletmenin yanı sıra motivasyonunuz yüksek halde yeni şeylere konsantre olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

'Hayatta her şey insanlar için' mottosuyla hareket ettiğiniz sürece diğerleri tarafından bencillikle suçlanacaksınız. Yaptığınız hataların bu şekilde üstesinden gelmek yerine özür dilemeyi deneyin. Belki yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaşınız, belki de bir akrabanız sizden gelecek adımı bekliyor. Telefonu elinize alın ve o numarayı tuşlayın.

İKİZLER BURCU

Maddi açıdan refaha çıkacağınız bir döneme girmenize çok az kalmış. Bir süredir yaşadığınız zorlukları da göz önünde bulundurarak bu dönemde mantıklı yatırımlar yapmanız, ileride sizi ekonomik açıdan çok daha tatmin olmuş bir döneme götürebilir. Ancak yine de paranızı dikkatli harcamanız gerektiğini unutmayın. Yatırım için bile olsa, kazandığınızın 2-3 katını harcamak mantıklı bir karar olmayacaktır.

YENGEÇ BURCU

Önümüzdeki günlerde yaşayacağınız bir tartışmada sarf edeceğiniz sözler sizi mahcup edebilir. Düşünmeden konuşmamalı ve sırf karşı tarafın kalbini kırmamak için hamlede bulunmamalısınız. Öte yandan bu tartışmanın ardından, sonucu ne olursa olsun, hayatınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Mental açıdan erişeceğiniz bilgelik, ulaştığınız yere değil bulunduğunuz yola bağlıdır.

ASLAN BURCU

Etrafınızdaki insanların tavsiyelerini artık biraz dikkate almalısınız. Her zaman 'ben en iyisini biliyorum' düşüncesiyle yaklaşmanız, hakkınızda yapılan dedikoduların yanı sıra ruhsal bir çöküntüyü de beraberinde getiriyor. Eğer böyle devam ederseniz artık tavsiyelerini sizinle paylaşacak insanları yanınızda bulamayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Yeteneklerinin ve yapabileceklerinin sınırları olmadığının ne zaman farkına varacaksın? Başardığın işlere dönüp baktığında yaşadığın haklı gurur, yeni bir işe başlarken yerini telaşlı bir korkuya bırakıyor. Üstelik bu yeni iş daha kolay olsa bile! Eğer yapabileceklerinin farkına varmazsan bir kenarda oturup başkalarının yaptıklarıyla övünür durursun. Silkelen ve sürekli ertelediğin işi tamamlayabileceğini kendine hatırlat. Başlamak bitirmenin yarısıdır.

TERAZİ BURCU

Bu aralar sağlığınızla ilgili problem yaşabilirsiniz. Özellikle mide veya bağırsak rahatsızlıkları sizi zorlayabilir. Yoğun çalıştığınız bir dönem de olsa işlerinizi bir süreliğine bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Unutmayın ki her işin başı sağlık!

AKREP BURCU

Size dert babasıymışsınız gibi hissettirecek bir gün geçirebilirsiniz. İnsanların sizinle sırlarını paylaşması, artık bu konuşmalardan bunaldığınızda katlanılamaz hale gelebilir. Ancak daha önce yaptığınız hataları telafi etmenin başka yolu yok. Kendinizi şöyle motive edebilirsiniz: Bana anlatıyor çünkü fikrimi merak ediyor, çünkü en akıllı benim!

YAY BURCU

Dost sandıklarınız ile paylaşacağınız bazı haberleri, duymasını istemediğiniz kişiler de öğrenebilir. Aslında pek de sır niteliğinde olmayan bu konuları kimlere anlatacağınızı önceden düşünmeniz, sizi bu dertten kurtaracaktır. Aksi halde arkadaşlarla laflarken söylediğiniz bazı sözlerin başkalarının kulağına gitmesi an meselesi!

OĞLAK BURCU

Sır tutmakta çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bugün, bunun tam tersini ispatlayacak bir şey yaşayabilirsiniz. Aileniz, eşiniz, sevgiliniz veya dostlarınızdan gizlediğiniz bir şey varsa bu kişilerle bir süre görüşmemeniz mantıklı olacaktır. Aksi halde ağzınızdan kaçıracağınız bir laf, değer verdiğiniz bir kişinin size sırtını dönmesine neden olabilir.

KOVA BURCU

Bugün gireceğiniz bir ortamda, farkına varamasanız da orada bulunan kişilerin takdirini toplayacaksınız. Konuşmalarınız, duruşunuz ve kendinize has tarzınızla mekanın adeta aurasını değiştirip hayranlık uyandırabilirsiniz. Ancak bu kadar dikkat çeken bir kişi, nazara da dikkat etmeli!

BALIK BURCU

Yüzleşmekten korktuğunuz ve uzun süredir kaçtığınız bir durum, bugün başkaları aracılığıyla sizi yeniden bulabilir. Yüzünüze bir tokat gibi çarpan ve çarpan bu şey karşısında vereceğiniz karar, gelecekte önemli sonuçlar doğuracak. Aklınıza ilk gelen genellikle doğrudur. Fakat bir dost tavsiyesi almakta da her zaman fayda var.

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