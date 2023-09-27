FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ | Yeni evlenen çiftlere 150 bin TL kredi

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama ile yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Açıklama ardından birçok kişi faizsiz kredi koşullarını araştırmaya başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi koşulları ne? 15 bin faizsiz kredi nasıl çekilir? yaş sınırı var mı? Hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık." ifadeleri ile müjdeyi verdi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR? KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadesini kullandı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KOŞULLARI

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.