DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | ÖSYM DGS boş kontenjanlar

DGS'ye katılan ve ilk tercih sonuçlarında istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, ek tercihler için geri sayıma devam ediyor. 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında yapılan ilk tercihlerin sonuçları ise 11 Eylül itibarıyla adayların erişimine açıldı. Peki DGS ek tercihler ne zaman 2023? İşte ÖSYM tarafından açıklanan DGS boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Boş kontenjan listelerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Üniversite sınavının katılan adaylar için ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül tarihinde açıklanmış ve üniversite kayıt tarihleri 27 Eylül - 3 Ekim olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda YKS ek tercihlerinin 3 Ekim'den sonra yapılması bekleniyor.

ÖSYM DGS BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM, DGS boş kontenjanlarını henüz duyurmadı. 3 Ekim'de tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından üniversiteler, kendi bünyelerindeki boş kontenjanları YÖK'e bildirecek. Bu işlemin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin, DGS boş kontenjanları açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2022 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?

2022 yılında, ilk tercihlerinde 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar için ek tercih başvuruları 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme için tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlenmiş ve başvuru ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemlerde yer alan ödemeler ekranından kredi kartı/banka kartı ile yatırılmıştı.