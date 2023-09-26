KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI | KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI - Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala merak edilen konular arasında KYK ek tercih başvuru süreci yer alıyor. GSB KYK ek tercih yurt başvurularının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Nasıl ve nereden yapılacak? İşte başvuru ekranı ve sorgulama...

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek. YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız." ifadeleri ile detaylara yer verdi.

YEDEK ALIM SONUÇLARI SORGULAM EKRANI