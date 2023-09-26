Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

26 Eylül Salı İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 26 Eylül 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 26 Eylül 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.23

Güneşin doğuşu:👉 06.48

Öğle vakti:👉 13.01

İkindi vakti:👉 16.23

Akşam vakti:👉 19.03

Yatsı vakti:👉 20.23

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023? Bugün kandil mi, 26 Eylül Salı ne kandili, Mevlid kandili mi? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile kandil tarihleri
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada hangi konular var?
Aslan'ın zirve hesabı! İşte Buruk'un 11'i
4 yıldız boşa çıkıyor! F.Bahçe'de ayrılık kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EYLÜL 2023 | Şans kapınızı çalacak, hazır olun!
MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2023 Mevlid Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR (26 Eylül hava durumu)
MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2023
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MEVLİD KANDİLİ DUASI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica maçı verdi Bjelica maçı verdi 00:40
Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o 00:34
Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi 00:24
12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 00:19
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 00:13
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 00:13
Daha Eski
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! 00:13
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 00:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:13
Grabara'ya ceza verilecek mi? Grabara'ya ceza verilecek mi? 00:13
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 00:13
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 00:13