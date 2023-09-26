Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI | 26 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 26 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

26 Eylül 2023 Salı günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Yalnızca Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 2,85 oldu. İşte 26 Eylül 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI | 26 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 51,54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Eylül 2023 Salı günü yüzde 23,35 olarak ölçüldü.

💦26 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Eylül Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 23,35 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Alibey Barajı: %16,57

🚿 Terkos Barajı: %10,82

🚿 Elmalı Barajı: %14,81

🚿 Darlık Barajı: %36,47

🚿 Ömerli Barajı: %51,54

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,29

🚿 Sazlıdere Barajı: %8,58

🚿 Istrancalar Barajı: %17,77

🚿 Kazandere Barajı: %4,8

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,85

DİĞER
İrem Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması! Ural Kaspar ile yeni aşka yelken açmıştı...
Başkan Erdoğan ve Aliyev Türk kapısında temelleri attı! Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje
Hatayspor - Trabzonspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!
G.Saray'da 2 ayrılık birden gerçekleşecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (26 Eylül 2023)
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ - Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (26 Eylül 2023)
KANDİL SİMİDİ YAPIMI
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? Evde mahlepli ve mahlepsiz pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi...
KOMEK KAYIT EKRANI 2023 | KOMEK kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl kayıt yapılır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? 10:07
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:02
Bornova FK - Akhisarspor maçı saat kaçta? Bornova FK - Akhisarspor maçı saat kaçta? 09:57
Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı saat kaçta? Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı saat kaçta? 09:51
Juventus-Lecce maçı ne zaman? Juventus-Lecce maçı ne zaman? 09:49
Muşspor - Ağrıspor maçı saat kaçta? Muşspor - Ağrıspor maçı saat kaçta? 09:45
Daha Eski
Lille-Reims maçı ne zaman? Lille-Reims maçı ne zaman? 09:44
Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat kaçta? Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat kaçta? 09:35
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı saat kaçta? Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı saat kaçta? 09:34
Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? 09:34
Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret 09:18
Beşiktaş'ta Onana krizi! Yönetim kararını verdi Beşiktaş'ta Onana krizi! Yönetim kararını verdi 09:04