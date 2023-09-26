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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? - Asgari ücret beklentisi

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yılda Ocak zammı için masada yer alan rakamlar vatandaşlar tarafından merak edilirken ara zamla birlikte 11 bin 402 TL olan asgari ücret için hesaplamalar başladı. Enflasyona ek refah payı ile yapılması beklenen 2024 asgari ücret Ocak zammı için konuşulan rakamları, enflasyon hesabıyla haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:11
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? - Asgari ücret beklentisi

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücretli çalışanların yanı sıra işverenler, özel sektör çalışanları, iç pazardaki fiyatlar, ev kiraları, sosyal destek yardımları gibi birçok kalemde etkili olan asgari ücret için enflasyon ve refah payı ile 2024 hesaplamaları masadaki konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 2024 yılında muhtemel zam oranı ne kadar olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 50 oranın içerisinde enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme artışı da yer alıyor. Dolayısıyla enflasyon bu oranda gerçekleşmeyecektir. Asgari ücrete enflasyon artışının üzerinde bir refah payı geleceği ihtimali ağır basarken asgari ücrete de yüzde 50 oranında artış bekleniyor. Bu kapsamda asgari ücretin 2024 yılında şu şekilde olması bekleniyor:

Asgari ücretin 2024 yılı Ocak ayında 17 bin 104 TL civarına gelmesi bekleniyor.

MEVCUT RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 13.414,50 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 1.878,03 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 134,15 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.012,18 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 11.402,32 ₺

YÜZDE 50 ZAMLI RAKAMLAR

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

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