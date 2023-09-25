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ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek?

Şile'de 25 Eylül Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Şile su kesintisi olan mahalleleri ve 25 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 13:00
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek?

25 EYLÜL 2023 ŞİLE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 25 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 25 Eylül Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: TEKE MAH, YAYLALI MAH, YAZIMANAYIR MAH, ÇAVUŞ MAH, İMRENDERE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 25/09/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 25/09/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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