MEVLİD KANDİLİ ne zaman 2023 | Mevlid Kandili hangi gün? Bugün kandil mi?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023? | Rebiülevvel ayında eda edilen ve İslam aleminde, Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edildiğinden büyük önem taşıyan Mevlid Kandili için araştırmalar hız kazandı. Hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili'nde Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlar, 2023 Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman 2023? Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla Mevlid Kandili fazileti, anlamı, önemi...

2023 MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek. İslami takvimin Ay temelli, miladi takvimin ise Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı İslami ay başladığında sabitleme metodu kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

MEVLİD KANDİLİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Genel olarak, Mevlid Kandili, Müslümanlar için dini ve manevi bir öneme sahip bir gündür. Bu günü özel dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirmek, Müslümanlar için büyük bir fazilet olarak kabul edilir. İşte Mevlid Kandili'nin bazı faziletleri:

Peygamber Sevgisi

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in doğumunu kutlama fırsatı sunar ve Müslümanlar için Peygamber Muhammed'e olan sevgiyi artırmak için bir vesiledir. Peygamber sevgisi İslam'ın temel prensiplerindendir.

Dualar ve İbadet

Mevlid Kandili, Müslümanlar için dua etmek ve ibadet etmek için özel bir zaman dilimidir. Bu gecede yapılan duaların kabul edileceğine inanılır ve Müslümanlar, günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan rahmet dilemek için bu fırsatı değerlendirirler.

İyilik ve Sadaka

Mevlid Kandili, sadaka vermenin ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin özellikle önemli olduğu bir gündür. Müslümanlar, bu günde cömertliklerini gösterirler ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmaya çalışırlar.

Kuran Okuma

Bu özel gecede Kuran'ı okuma ve Peygamber Muhammed'in hayatı hakkında bilgi edinme önemlidir. Bu, İslam'ın temel kaynaklarına dönme ve dini bilgiyi artırma fırsatı sunar.

Manevi Yenilenme

Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ruhsal bir temizlenme fırsatıdır. Bu günde günahları terk etme ve daha iyi bir Müslüman olma çabası içinde olmak önemlidir.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

👉Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

👉Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

👉"İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur'an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)'in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)'e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır." (bk. Suyutî, el-Havî li'l-fetavî, 1/272-şamile).

👉Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

👉Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.

👉Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

👉Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber'in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "(Ey Muhammed!) De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah'ı hoşnut etmek, O'nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.

👉Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

👉ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.