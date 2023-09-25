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KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

Kağıthane'de 25 Eylül Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kağıthane su kesintisi olan mahalleleri ve 25 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 12:50
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

25 EYLÜL 2023 KAĞITHANE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kağıthane'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 25 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kağıthane 25 Eylül Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KAĞITHANE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: MERKEZ MAH, NURTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 25/09/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 25/09/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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