KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? EYLÜL 2023 | Vergisiz telefon, bilgisayar...

KABİNE TOPLANTISI EYLÜL 2023 - Külliyede gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati internette en çok aratılan sorular arasında yer aldı. Netlik kazanması beklenen konular ile diğer açıklanacak kararları merakla bekleyen vatandaşlar toplantının ne zaman yapğılacağını araştırıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 5 Eylül 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda birçok konuda açıklama yapan Başkan Erdoğan, genellikle 2 haftada bir yapılan bu toplantıda yine merak edilen satırbaşlarına açıklık getirmesi bekleniyor. Toplantının 25 Eyül tarihinde yapılması beklenirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR AÇIKLAMASI...

ÖTV ve KDV ödemeden alınacak telefon ve bilgisayar en çok merak edilen konular arasında... Milyonlarca öğrencinin faydalanacağı çalışmaya ilişkin açıklama yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak.