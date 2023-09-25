Haberler Haberler İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023 | ÖTV'siz KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar markaları

İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023 | ÖTV'siz KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar markaları

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ - Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve kabine toplantısında detayları görüşülecek olan ÖTV'siz vergisiz telefon modelleri ve markaları merak ediliyor. 2023 vergisiz cep telefon modelleri için detaylar araştırılıyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilecek mi? Hangi markalarda vergi olmayacak? Öğrenciye vergisiz telefon fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:30
İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023 | ÖTV'siz KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar markaları

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | 26 Eylü Salı günü yapılacak Kabine Toplantısı'nın konuları arasında yer alan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile ilgili marka, modeller merak konusu oldu. Peki, vergisiz telefon verilecek mi? Hangi markalarda vergi olmayacak? Öğrenciye vergisiz telefon fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kabine Toplantısı'nda detayları görüşülecek olan vergisiz telefon satışının yasal işlemlerin tamamlanmasıyla sağlanması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Öte yandan, kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile gibi firmalar da bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON MODEL VE MARKALARI

Vergisiz verilmesi beklenen telefon marka ve modelleri şu şekilde;

  • Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
  • OPPO: A15, Reno 5 Lite,
  • Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16
  • Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy
  • TCL: 20 SE, 20 E, L7,
  • Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
  • Tecno Mobile: Camon 16
  • General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
  • Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
  • Reeder: S19 Max Pro S
  • OMIX: X5

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

  • Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
  • %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı,
  • %12 oranında TRT Bandrol Ücreti,
  • ÖTV,
  • %18 oranında KDV alınıyor.
  • Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

DİĞER
Sinem Kobal minili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Güzel oyuncuya alev emojileri yağdı...
Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı temeli atıldı
G.Saray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...
MEVLİD KANDİLİ ne zaman 2023 | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? DİYANET
MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef 24 Eylül elenen isim belli oldu
YASİN SURESİ OKU - Yasin suresi anlamı, Yasin suresi okunuşu
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 16:44
Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta? Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta? 16:24
Milliler penaltılarda kaybetti! Milliler penaltılarda kaybetti! 16:15
İstanbulspor - G.Saray maçı saat kaçta? İstanbulspor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:09
Patrick Kluivert'in oğlu Barcelona'da! Patrick Kluivert'in oğlu Barcelona'da! 16:08
16'lık stoper Premier Lig'de! 16'lık stoper Premier Lig'de! 16:04
Daha Eski
Aliağa FK'nın zirve yürüyüşü Aliağa FK'nın zirve yürüyüşü 15:52
Neymar ile Jesus arasında sinirler gerildi! Neymar ile Jesus arasında sinirler gerildi! 15:36
Tottenham’da Maddison fırtınası! Tottenham’da Maddison fırtınası! 14:59
Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... 14:56
Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde! Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde! 14:52
Şehmus ve Melih'e verilen süre dikkat çekti! Şehmus ve Melih'e verilen süre dikkat çekti! 14:48