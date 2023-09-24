Haberler Haberler S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 07:24 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 07:40
S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Muslera için olay karar! Saç baş yoldurmuştu...
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
TV 8,5 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29