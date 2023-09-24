Haberler Haberler MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef elenen isim belli oldu 24 Eylül

MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef elenen isim belli oldu 24 Eylül

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:40
MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef elenen isim belli oldu 24 Eylül

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya olarak belirlenmişti.

Kıyasıya geçen eleme oyunları sonrası en başarısız yemeği yapan Sefa yarışmaya veda eden isim oldu.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! İsmail Kartal’ın prensi için dünya devi İstanbul’a geldi…
Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
İsmail Kartal'dan hakem sözleri!
Fenerbahçe o ismi neden alamadı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kim Milyoner Olmak İster'de Sugar Ray Robinson sorusu!
Mevlid Kandili ne zaman? Resimli Mevlid Kandili mesajları
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri! İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki rakipleri! 23:45
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! 23:16
Gol öncesi ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı Gol öncesi ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 23:05
Osayi'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..." Osayi'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..." 22:44
İsmail Kartal'dan hakem sözleri! İsmail Kartal'dan hakem sözleri! 22:34
Salih Uçan tepki göstermişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi Salih Uçan tepki göstermişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi 22:33
Daha Eski
İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka 22:30
İsmail Yüksek: İyi bir seri yakaladık İsmail Yüksek: İyi bir seri yakaladık 22:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:06
Kasımpaşa evinde A. Demir'i devirdi! Kasımpaşa evinde A. Demir'i devirdi! 22:04
Alanya'da 3 puan Fenerbahçe'nin! Alanya'da 3 puan Fenerbahçe'nin! 22:00
Kocaelispor deplasmanda Ş.Urfa'yı devirdi! Kocaelispor deplasmanda Ş.Urfa'yı devirdi! 22:00