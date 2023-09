MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET | Mevlid Kandili oruç niyeti nasıl getirilir? - Mevlid Kandili tespihleri Diyanet

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | İslam dininin önemli günlerden biri olarak kabul ettiği Mevlid Kandili, Hicri takvimde 3. ay olan Rebiülevvel'in on ikinci gecesinde kutlanırken 2023 yılında 26 Eylül Salı gününe denk geliyor. Oruç tutmanın Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetlerden biri olup olmadığını araştıran vatandaşlar arama motorlarında Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili oruç niyeti nasıl getirilir? Mevlid Kandili tespihleri Diyanet konularını araştırırken biz de bu konuları haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i (s.a.v.) anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır. Rebiülevvel ayında Mevlid kandili olduğu için bir çoğumuz sabahında oruçlu veya oruç niyeti getirmeyi düşünüyordur. Bunun gibi güzel bir günü, aynı şekilde devam ettirmek ve oruç tutmak en doğru karar ve ibadet olacaktır.

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

MEVLİD KANDİLİ TESPİHLERİ

Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Mevlit Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.