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İOKBS TABAN PUANLARI 2023 | İOKBS Bursluluk Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5,6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavda taban puanlar için araştırmalar hızlandı. Bu yıl ilk kez depremzede öğrenciler için esnetilecek olan taban puanları hakkında arama motorlarında araştırılan 'MEB İOKBS Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları'nı sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 08:31
İOKBS TABAN PUANLARI 2023 | İOKBS Bursluluk Sınavı

İOKBS TABAN PUANLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı 'nca düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. 2023 yılında 3 Eylül Pazar günü, saat 10.00'da yapılacak olan sınava katılacak binlerce 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11. sınıf öğrencisi ile velileri, taban puanları araştırıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere ek kontenjan ayrılacağı bilgisi verilirken 203 İOKBS taban puanları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Milli Eğitiim Bakanlığı'nca yapılan İOKBS buesluluk sınavında 2023 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar genelde geçmiş yılların taban puanlarını referans aldığından 2022 İOKBS taban puanlarını derledik.

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER TABAN PUANLARI

2023 Yılı İOKBS bursluluk sınavında depremzede öğrencilere 30.000 ayrı kontenjan ayrıldı. Bu kontenjandan sadece deprem bölgesinde etkilenen öğrenciler yararlanacak. 70.000 kontenjan ise diğer bölgelerdeki öğrenciler için ayrıldı. Kılavuzda hangi illerde bulunan öğrencilerin depremzede kontenjanından yararlanacağı ile ilgili bir açıklama yok. Ancak 2023 LGS'de ek kontenjandan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki öğrenciler yararlanmıştı. Depremden etkilenerek afet bölgesi ilan edilen iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE 30 BİN KONTENJAN

Sınavla ilgili aldıkları yeni karara ilişkin Bakan Özer, şu açıklamayı yaptı: "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." bilgisini verdi.

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